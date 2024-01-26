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В Малайзии опровергли участие своих граждан в СВО

Глава полиции Малайзии не подтвердил участие граждан страны в спецоперации

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Depositphotos

Глава полиции Малайзии Разарудин Хусейн не подтвердил участие граждан страны в спецоперации России на Украине. Об этом сообщает портал Free Malaysia Today.

«У нас нет информации о том, что наших граждан нанимают в качестве добровольцев в этой стране», — заявил Хусейн.

Он добавил, что малазийская полиция получила от Вооруженных сил Украины отчет о том, что граждане страны якобы принимают участие в боях на Украине на стороне российских войск. Хусейн отметил, что полиция провела расследование и не может подтвердить данные отчета.

Вместе с тем, по словам Хусейна, если факт участия граждан Малайзии в боевых действиях в Донбассе подтвердится, то их паспорта будут отозваны.

До этого в Киргизии суд освободил мужчину, осужденного за участие в специальной военной операции (СВО) Российской Федерации на территории Украины.

За помощь и поддержку гражданин Киргизии также поблагодарил российское руководство.

Ранее в Казахстане посадили в тюрьму бойца ЧВК «Вагнер» за участие в СВО.

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