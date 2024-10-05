Премьер Малайзии Анвар Ибрагим назвал лицемерием поддержку США Украины. Об этом сообщает телеканал CNBC.

В интервью Ибрагим высказался в поддержку Палестины и раскритиковал действия Израиля в секторе Газа. Малайский премьер также усомнился в двойных стандартах международного сообщества, противопоставив значительную поддержку Украины отсутствию решительных действий по прекращению насилия в Газе.

Ибрагим считает, что Украина стала большой проблемой для США и Евросоюза, но в Газе Запад потратил миллиарды долларов на уничтожение населения. По его словам, подобное лицемерие должно прекратиться.

В начале сентября Ибрагим заявил, что Малайзия выступает за мир и не поддерживает усиления вооружения какой-либо из сторон конфликта, чтобы она могла наносить удары по другому государству. Запад в этом вопросе проявляет «двойственную позицию» и лицемерие, заключил политик.

4 сентября президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

Ранее в Малайзии опровергли участие своих граждан в СВО.