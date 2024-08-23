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Экс-депутат Пономарев заявил о намерении возглавить Курскую область при «согласии» Киева

Экс-депутат Госдумы Пономарев заявил о готовности возглавить Курскую область

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Бывший депутат Государственной думы Илья Пономарев (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) призвал разрешить ему возглавить «альтернативные органы власти» на территории Курской области России, где сейчас проходят бои. Его слова приводит польская газета Rzeczpospolita.

По его словам, если бы Украина позволила реализовать идею о создании органов власти, то Пономарев и его сторонники автоматически получили бы «политическую субъективность не только внутри России», а в Курской области развевался бы «бело-сине-белый флаг».

Экс-депутат рассказал, что сейчас находится в США и лоббирует эту идею среди американских политиков. С украинскими властями, как отмечает польское издание, Пономарев эту идею не обсуждал.

О своем желании Пономарев также заявлял изданию Daily Beast. Комментируя его слова, российский военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко напомнил, что против Пономарева в России возбуждено дело о государственной измене, и отметил, что в связи с новыми заявлениями экс-депутата ему может быть дополнительно вменена статья «Терроризм».

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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