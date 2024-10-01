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Экс-депутат Пономарев устроит «Вашингтонский обком» в особняке за $1,9 млн

В США создают «Вашингтонский обком» российской оппозиции в особняке за $1,9 млн

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Так называемое «посольство российской оппозиции» откроется в Вашингтоне российскими оппозиционерами-эмигрантами, это «посольство» будет расположено в отдельном особняке в двух кварталах от Капитолия стоимостью $1,9 млн. Об этом пишет Telegram-канал «Система».

«В Вашингтоне откроют «посольство российской оппозиции» <…> У проекта есть несколько рабочих названий: на английском он, скорее всего, будет называться Free Peoples of Russia House (Дом свободных народов России), а по-русски – «Вашингтонский обком»», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что «посольство» может быть открыто в ноябре 2024 года. Оно создано по инициативе российских оппозиционеров-эмигрантов – так называемого «Съезда народных депутатов», председателем которого является экс-депутат российской Госдумы Илья Пономарев (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов).

По данным Telegram-канала, здание «посольства» покупают на деньги неких спонсоров, имена которых не раскрываются. Оно будет располагаться недалеко от Капитолия в Вашингтоне.

Как отметил бывший сотрудник госдепа и бывший журналист Радио Свобода (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) Алексей Собченко, это будет «альтернативное российское посольство». При этом никаких консульских услуг, как пишет Telegram-канал, в здании оказывать пока не планируют. При этом создатели рассчитывают, что в «дом будут приходить американские чиновники, конгрессмены, люди, которые готовят решения, и «посольство» станет местом, где они смогут больше узнавать о России».

11 сентября Пономарева заочно приговорили к 10 годам колонии общего режима за распространение фейков о российской армии и оправдание терроризма.

Суд установил, что в марте 2022 года экс-парламентарий принял участие в качестве гостя в передаче, публично сообщил ложную информацию об использовании российских Вооруженных сил, а также в эфире занимался оправданием террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что Пономарев в США лоббирует идею о том, чтобы он возглавил Курскую область.

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