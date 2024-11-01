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На Украине сравнили возможную победу Трампа на выборах в США с «поездкой в казино»

Guardian: в Киеве не знают, чем обернется возможное возвращение Трампа к власти

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Brian Snyder/Reuters

Возможная победа кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на предстоящих выборах может обернуться для Украины «поездкой в казино». Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источник в украинских силовых структурах.

Он выразил уверенность, что бывшего хозяина Белого дома «нисколько не волнует» украинский кризис.

«Все понимают, что <...> президентство Трампа будет «поездкой в казино» для Киева: мы можем по-крупному выиграть или мы можем потерять все», — добавил источник.

По его словам, все на Украине устали от продолжающегося конфликта с РФ. Из-за этого некоторые политики и чиновники готовы пойти на риск.

27 октября глава офиса украинского президента Андрей Ермак дал интервью для итальянской газеты Corriere della Sera. В ходе беседы он заявил, что власти страны не боятся возможной победы Трампа на выборах главы государства в США. Как сказал чиновник, в Вашингтоне дали понять, что не хотят допустить поражения Киева в противостоянии с Москвой и будут поддерживать его вне зависимости от результатов голосования.

Ранее Трамп рассказал, как бы он мог предотвратить украинский конфликт.

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Выборы в США - 2024
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