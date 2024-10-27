В офисе Зеленского не испугались возможного возвращения Трампа к власти

Украина не боится возможной победы республиканца Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США. Об этом в ходе интервью для итальянской газеты Corriere della Sera заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

Он обратил внимание, что Вашингтон является основным союзником Киева. В связи с этим политика американских властей имеет большое значение для Украины.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский только что встретился с лидерами США. Разговор с [хозяином Белого дома Джо] Байденом и [кандидатом в главы государства от демократов] Камалой Харрис был теплым, но разговор с Трампом тоже прошел очень хорошо», — отметил чиновник.

Ермак добавил, что лично присутствовал на переговорах. Но, так как встречи состоялись в закрытом формате, глава офиса Зеленского отказался раскрывать какие-либо детали. Он только подчеркнул, что Харрис и Трамп дали понять, что не хотят допустить победы Москвы в конфликте и в случае избрания будут помогать Киеву.

Очередные выборы президента в США состоятся 5 ноября 2024 года. Подробнее о том, как американцы выбирают главу государства — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал, как бы он предотвратил украинский конфликт.