Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В офисе Зеленского не испугались возможного возвращения Трампа к власти

Ермак: Украина не боится возможной победы Трампа на выборах президента в США

close
Alex Brandon/AP

Украина не боится возможной победы республиканца Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США. Об этом в ходе интервью для итальянской газеты Corriere della Sera заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

Он обратил внимание, что Вашингтон является основным союзником Киева. В связи с этим политика американских властей имеет большое значение для Украины.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский только что встретился с лидерами США. Разговор с [хозяином Белого дома Джо] Байденом и [кандидатом в главы государства от демократов] Камалой Харрис был теплым, но разговор с Трампом тоже прошел очень хорошо», — отметил чиновник.

Ермак добавил, что лично присутствовал на переговорах. Но, так как встречи состоялись в закрытом формате, глава офиса Зеленского отказался раскрывать какие-либо детали. Он только подчеркнул, что Харрис и Трамп дали понять, что не хотят допустить победы Москвы в конфликте и в случае избрания будут помогать Киеву.

Очередные выборы президента в США состоятся 5 ноября 2024 года. Подробнее о том, как американцы выбирают главу государства — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал, как бы он предотвратил украинский конфликт.

Все новости на тему:
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами