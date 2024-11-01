Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД КНДР не исключили обострения ситуации на Корейском полуострове

Глава МИД КНДР: ситуация на Корейском полуострове может стать взрывоопасной

close
Shutterstock

Геополитическая ситуация на Корейском полуострове рискует стать взрывоопасной из-за действий США. Об этом в ходе переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявила глава внешнеполитического ведомства КНДР Цой Сон Хи, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, в настоящее время обстановка в регионе находится в нестабильном состоянии. Более того, «из-за происков США и их сателлитов» национальная безопасность Северной Кореи оказалась под угрозой.

«Военный альянс США и Южной Кореи превращается в <…> альянс с ядерным компонентом, поэтому это показывает, что обстановка на Корейском полуострове в любой момент может стать взрывоопасной», — подчеркнула она.

Цой Сон Хи добавила, что при таком развитии событий в зоне риска окажется вся Северо-Восточная Азия.

Как сказала глава внешнеполитического ведомства, Пхеньян намерен и дальше готовиться к ответному ядерному удару на случай агрессии со стороны Сеула или Вашингтона. Дипломат пояснила, что КНДР не планирует отказываться от укрепления своих ядерных сил.

Утром 1 ноября официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Сергей Лавров встретился с Цой Сон Хи на Ярославском вокзале в Москве. После этого дипломаты направились в Особняк министерства иностранных дел РФ, где продолжили общение.

Ранее в Кремле высказались о военном сотрудничестве РФ и КНДР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами