В МИД КНДР не исключили обострения ситуации на Корейском полуострове

Геополитическая ситуация на Корейском полуострове рискует стать взрывоопасной из-за действий США. Об этом в ходе переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявила глава внешнеполитического ведомства КНДР Цой Сон Хи, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, в настоящее время обстановка в регионе находится в нестабильном состоянии. Более того, «из-за происков США и их сателлитов» национальная безопасность Северной Кореи оказалась под угрозой.

«Военный альянс США и Южной Кореи превращается в <…> альянс с ядерным компонентом, поэтому это показывает, что обстановка на Корейском полуострове в любой момент может стать взрывоопасной», — подчеркнула она.

Цой Сон Хи добавила, что при таком развитии событий в зоне риска окажется вся Северо-Восточная Азия.

Как сказала глава внешнеполитического ведомства, Пхеньян намерен и дальше готовиться к ответному ядерному удару на случай агрессии со стороны Сеула или Вашингтона. Дипломат пояснила, что КНДР не планирует отказываться от укрепления своих ядерных сил.

Утром 1 ноября официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Сергей Лавров встретился с Цой Сон Хи на Ярославском вокзале в Москве. После этого дипломаты направились в Особняк министерства иностранных дел РФ, где продолжили общение.

Ранее в Кремле высказались о военном сотрудничестве РФ и КНДР.