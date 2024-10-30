Путин оценил ситуацию с сохранением доли сельского населения в РФ

Доля сельского населения на территории РФ в настоящее время составляет 25,1%. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, пишет РИА Новости.

В среду, 30 октября, российский лидер провел совещание с членами кабинета министров. Ключевой темой обсуждения стала реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Как сказал Путин, руководству страны удалось «кое-что сделать» в соответствующей сфере. В том числе речь идет о строительстве жилых домов и дорог. При этом президент обратил внимание на необходимость продолжить работу, чтобы добиться еще больших результатов.

«Удалось достичь, на мой взгляд, положительной динамики, хорошего состояния по главному показателю. У нас сохраняется доля сельского населения в общей численности населения РФ на уровне 25,1%, при плановом значении 25%. Это обобщенный показатель, который говорит о том, что реализуемые программы работают», — добавил глава государства.

26 октября пресс-служба министерства сельского хозяйства РФ сообщила, что на территории Курской области впервые за последние 30 лет появился новый поселок. Речь идет о населенном пункте Меркурий, который построили для сотрудников компании «Агропромкомплектация» в рамках программы по развитию сельских территорий.

Ранее в Государственной думе РФ предложили меры для повышения интереса к сельскому туризму.