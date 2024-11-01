Уровень доверия россиян к Общественной палате вырос до 59%

Уровень доверия россиян к Общественной палате (ОП) РФ вырос с 40% в 2020 году до 59% в 2023–2024 годах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект доклада «О состоянии гражданского общества в РФ за 2024 год».

В документе приводится опрос, проведенный в 2024 году Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ среди 2 тыс. россиян. В докладе говорится, что в общем 52% респондентов имеют представление о деятельности ОП РФ, 59% из них скорее доверяют ей.

Авторы проекта отмечают, что за последние пять лет наблюдается преимущественно положительный тренд по повышению уровня доверия к ОП РФ с 40% в 2020 году до 59% в 2023–2024 годах.

До этого результаты опроса фонда «Общественное мнение» показали, что уровень доверия россиян президенту Российской Федерации Владимиру Путину составляет 78%. Работу правительства положительно оценили 54% участников опроса.

Ранее стало известно, сколько россиян доверяют Путину.