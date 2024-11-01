В США рассказали о несостоявшемся вступлении Украины в НАТО в 2006 году

Украина могла вступить в НАТО в 2006 году, но этому помешал бывший президент страны Виктор Янукович. Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы в 2000–2004 годах Стив Пайфер.

Янукович в то время занимал должность премьер-министра Украины при президенте Викторе Ющенко.

По словам Пайфера, Ющенко настаивал на получении плана действий по членству в Североатлантическом альянсе. В это же время Янукович выступил против этого, что, по мнению экс-госсекретаря, помешало Украине вступить в НАТО 18 лет назад.

30 октября премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что вступление Украины в НАТО не станет для Киева гарантией безопасности.

29 октября украинский президент Владимир Зеленский на саммите Украина — Северная Европа заявлял, что приглашение в НАТО станет для страны «непреодолимой защитной стеной» от России. Он отметил, что приглашение в альянс, которое просит украинская сторона, — это не то же самое, что полноправное членство в нем.

Ранее в Раде назвали помощь Киеву от Вашингтона ценой молчания о вступлении в НАТО.