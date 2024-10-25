Власти США предоставили украинским властям помощь в размере $800 миллионов, чтобы Киев молчал о вступлении в НАТО. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Взятка — максимально примитивная. Впервые США дают деньги на производство оружия на Украине и без контроля. Именно так я расцениваю $800 миллионов на дроны украинского производства», — заявил парламентарий.

Украинский депутат добавил, что средства, которые Вашингтон выделил Киеву, могут быть освоены украинскими чиновниками. По словам Дубинского, «освоить» из этих $800 миллионов можно любую сумму.

«Это за удержание фронта и чтоб заткнулись по НАТО и «дальнобою» до выборов», — заключил парламентарий.

До этого стало известно, что Вашингтон подтвердил передачу Киеву военной помощи в размере $800 миллионов. В ответ на это газета The New York Times писала, что такое решение может стать «своего рода утешительным призом» для президента Украины Владимира Зеленского», которому не удалось добиться разрешения на удары вглубь России.

Ранее Зеленский назвал сумму военной помощи, которую Украина ожидает получить от США.