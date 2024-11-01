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В Дом приемов МИД прибыл кортеж с флагом КНДР

Лавров проводит стратегические консультации с главой МИД КНДР в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал стратегические консультации с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры проходят в Доме приемов МИД России.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее сообщила, что Лавров в пятницу встретился с коллегой из КНДР на Ярославском вокзале. Встреча началась на месте, где была открыта мемориальная доска по случаю визита в СССР в 1949 году Ким Ир Сена.

В дипведомстве подчеркивали, что в соответствии с подписанным договором о стратегическом партнерстве Россия и КНДР будут регулярно проводить консультации по вопросам двусторонних отношений и международной политики. Захарова сообщала, что заключительным этапом утверждения договора станет обмен ратификационными грамотами. С этого момента он приобретет юридическую силу.

Ранее Россия и КНДР заключили соглашение о сотрудничестве в цифровых технологиях.

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