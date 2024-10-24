В МИД РФ раскрыли цель договора о всеобъемлющем партнерстве с КНДР

Одной из главных целей договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР является снижение риска начала войны на Корейском полуострове, в том числе с применением ядерного оружия. Об этом заявил заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко, пишет ТАСС.

24 октября дипломат выступил на пленарном заседании Государственной думы РФ, в ходе которого рассказал о выходе двусторонних отношений с КНДР на качественно новый уровень. Он добавил, что подписанный Москвой и Пхеньяном документ должен сыграть стабилизирующую роль в Северо-Восточной Азии.

«Договор <...> внесет позитивный вклад в поддержание баланса сил в регионе на основе принципа неделимости безопасности, снижения риска рецидива войны на Корейском полуострове», — подчеркнул Руденко.

Также, по его словам, документ способен заложить основу для формирования новой системы безопасности в Евразии.

Как сказал замглавы МИД РФ, российско-северокорейский договор является бессрочным и не направлен против третьих стран. Москва и Пхеньян подписали его на фоне попыток Вашингтона нарастить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, однако никаких тайных статей и пунктов в документе нет.

«Договор открыт, он будет опубликован, никаких приложений в нем нет. Там все написано четко и ясно», — уточнил дипломат.

24 октября Государственная дума РФ ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. Российский президент Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали документ 19 июня 2024 года в Пхеньяне.

Ранее в РФ назвали «вбросами» сообщения об отправке военных из КНДР в зону украинского конфликта.