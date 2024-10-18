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Фонд «Общественное мнение» определил уровень доверия россиян Путину

ФОМ: Путину доверяют 78% опрошенных граждан России

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Александр Казаков/РИА Новости

Уровень доверия россиян президенту Российской Федерации Владимиру Путину составляет 78%. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», передает ТАСС.

Отмечается, что 79% респондентов заявили, что Путин хорошо выполняет свою работу на посту главы государства.

Работу правительства положительно оценили 54% участников опроса. О том, что премьер-министр России Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 59% россиян.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 44%, КПРФ — 7%, ЛДПР — 10%, »Справедливой России — За правду» — 3%, «Новых людей» — 3%.

Опрос проводился в период с 11 по 13 октября среди 1,5 тыс. граждан России.

11 октября сообщалось, что уровень доверия граждан РФ президенту Путину вырос на один процентный пункт и составил 78%. Тогда также 79% респондентов заявили, что Путин хорошо выполняет возложенные на него обязанности.

Ранее в Кремле рассказали о комплексной работе Путина на посту главы государства.

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