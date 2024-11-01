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Лавров рассказал о тесных контактах между спецслужбами России и КНДР

Лавров: между военными и спецслужбами России и КНДР налажены тесные контакты

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МИД РФ/РИА Новости

Между военными и спецслужбами Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республикой налажены тесные контакты. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с северокорейской коллегой Цой Сон Хи, передает РИА Новости.

По словам Лаврова, эти контакты позволяют решать практически значимые и важные для безопасности граждан обеих стран задачи.

В июне президент Владимир Путин посетил Северную Корею, где он подписал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Этот договор был ратифицирован Госдумой 24 октября и включает 23 статьи, касающиеся расширения сотрудничества в различных областях, таких как торговля, экономика, инвестиции, наука и технологии, включая космические исследования и мирный атом.

Согласно договору, в случае нападения на Россию или Северную Корею третьей страной стороны обязуются оказать союзнику военную или другую необходимую помощь. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленского раскритиковали за слова о военных КНДР в России.

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