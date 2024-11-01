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В Кремле прокомментировали слухи о корейских солдатах в Курской области

Песков не стал комментировать слова Блинкена о корейских солдатах под Курском

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Cheng Dayu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать нового ответа по поводу слухов о северокорейских солдатах в Курской области. Соответствующий вопрос ему задали во время брифинга, пишет РИА Новости.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать слова госсекретаря США Энтони Блинкена, заявившего о том, что в ближайшее время Россия использует северокорейских солдат для ведения боевых действий против Киева.

«Мне нечего добавить к тому, что мы уже ранее заявляли по этой теме», — сказал Песков.

31 октября Блинкен заявил, что Россия «задействует» силы Северной Кореи против Украины уже в ближайшее время. Он утверждал, что около 10 тысяч военнослужащих из КНДР находятся на территории Курской области.

Накануне постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны, созвав заседание Совета Безопасности ООН по Украине, на котором рассматривалось якобы присутствие военнослужащих Северной Кореи на территории РФ, «пробили очередное дно».

Ранее США обратились к Китаю из-за якобы прибывших на СВО северокорейских солдат.

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