Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китай отреагировал на сообщения о якобы нахождении солдат КНДР в России

МИД КНР: Китай не знаком с подробностями сотрудничества России и КНДР

close
Thomas Peter/Reuters

Пекин не знает деталей двустороннего сотрудничества России и КНДР. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, комментируя сообщения о якобы нахождении северокорейских солдат в России, передает РИА Новости.

«Китай не знает ситуации двусторонних обменов и сотрудничества между Северной Кореей и Россией», — сказал он.

Представитель ведомства отметил, что развитие межгосударственных отношений является личным делом РФ и КНДР, поскольку они являются «двумя независимыми и суверенными странами». Линь Цзянь заявил о неизменности позиции китайской стороны по вопросу Украины и выразил надежду, что стороны конфликта приложат усилия для его урегулирования.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с северокорейским коллегой Цой Сон Хи сообщил, что между военными и спецслужбами России и КНДР налажены тесные контакты. По словам дипломата, эти контакты позволяют решать практически значимые и важные для безопасности граждан обеих стран задачи.

Ранее Зеленского раскритиковали за слова о военных КНДР в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами