Китай отреагировал на сообщения о якобы нахождении солдат КНДР в России

Пекин не знает деталей двустороннего сотрудничества России и КНДР. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, комментируя сообщения о якобы нахождении северокорейских солдат в России, передает РИА Новости.

«Китай не знает ситуации двусторонних обменов и сотрудничества между Северной Кореей и Россией», — сказал он.

Представитель ведомства отметил, что развитие межгосударственных отношений является личным делом РФ и КНДР, поскольку они являются «двумя независимыми и суверенными странами». Линь Цзянь заявил о неизменности позиции китайской стороны по вопросу Украины и выразил надежду, что стороны конфликта приложат усилия для его урегулирования.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с северокорейским коллегой Цой Сон Хи сообщил, что между военными и спецслужбами России и КНДР налажены тесные контакты. По словам дипломата, эти контакты позволяют решать практически значимые и важные для безопасности граждан обеих стран задачи.

Ранее Зеленского раскритиковали за слова о военных КНДР в России.