На Западе раскритиковали закон о запрете УПЦ

Действие закона о запрете на Украине канонической Украинской православной церкви (УПЦ) должно быть остановлено. Об этом заявили в правозащитной организации Human Rights Watch.

«Закон нарушает право на свободу вероисповедания и настолько широк, что может нарушить права прихожан УПЦ», — заявил представитель организации Хью Уильямсон.

Human Rights Watch призвала украинские власти пересмотреть данный закон.

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о фактическом запрете деятельности УПЦ на территории страны. За принятие законопроекта проголосовали 265 парламентариев, позже его подписал президент страны Владимир Зеленский.

Human Rights Watch — неправительственная организация со штаб-квартирой в США, осуществляющая мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека более чем в 70 странах мира.

Ранее в ООН заявили о беспокойстве из-за запрета УПЦ на Украине.