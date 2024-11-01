Переезд украинских граждан в Россию вызывает у президента Украины Владимира Зеленского бешенство. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, его цитирует РИА Новости.

Дипломат отметил, что многие граждане Украины столкнулись в западных странах с бытовыми проблемами, унижениями и дискриминацией по языковому признаку. После этого они стали перебираться в Россию, в том числе в новые регионы страны.

«У Зеленского вызывает бешенство, что уехавшие на Запад украинцы перебираются в Россию», — сказал он.

Небензя уточнил, что за год после начала военного конфликта в Россию прибыли 5,3 млн украинских беженцев.

В октябре украинская журналистка Диана Панченко заявляла, что люди переезжают с Украины в РФ и на ее новые территории. Она подчеркивала, что украинцы бегут от режима президента страны Зеленского не только в Европейский союз и каноническую часть России, но и в ее новые регионы.

Ранее Путин заявлял, что НАТО не жалко украинцев.