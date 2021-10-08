Трамп заявил, что закрыл «Северный поток — 2», а Байден его «разрешил»

Экс-президент США Дональд Трамп вновь обвинил нынешнего главу государства Джо Байдена в том, что тот допустил «Северный поток — 2» в Европу. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

Бывший глава Белого дома завил, что закрыл газопровод из России в Европу, а затем президентом стал Байден, «и одна из первых вещей, которые он сделал, — это открыл этот трубопровод». При этом нынешний американский лидер закрыл американский трубопровод Keystone XL Pipeline, указал Трамп.

«Он его закрыл и разрешил, вероятно, самый большой в мире — из России в Европу и особенно в Германии», — сказал политик.

Ранее Трамп заявил, что смог задержать строительство «Северного потока — 2». Он также отмечал, что в отличие от Байдена он боролся против этого проекта.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.