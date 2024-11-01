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В Госдуме предложили признать Байдена военным преступником

Депутат ГД Шеремет: на Байдена нужно завести дело и признать его преступником

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Yves Herman/Reuters

Против президента США Джо Байдена нужно возбудить уголовное дело и признать его военным преступником. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«После окончания его каденции, на Байдена нужно возбудить уголовное дело и признать военным преступником», — подчеркнул он.

По словам Шеремета, Байден войдет в историю как наиболее кровавый президент США, который спровоцировал конфликты в различных частях мира и создал предпосылки для глобального конфликта.

До этого кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты превратились в «страну дураков, которой управляют дураки».

Трамп также раскритиковал политику действующего президента США Джо Байдена и назвал его «глупым негодяем» за то, что он не позволяет Соединенным Штатам нормально развиваться.

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