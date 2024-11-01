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Трамп отреагировал на слова тех, кто считает его «другом России»

Трамп назвал больными тех, кто считает, что он был другом России

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп словами отреагировал на заявления тех политических сил в Соединенных Штатах, которые называют его «другом России». В интервью журналисту Такеру Карлсону Трамп заявил, что утверждающие это люди «больны».

«Они любят говорить, что я был другом России, что я работал на Россию, что я был российским шпионом. Эти люди больны», — отметил он.

Трамп напомнил, что именно в годы его президентства было заблокировано строительство газопровода «Северный поток — 2». По словам кандидата на пост президента США, никто не смог это сделать, кроме него.

До этого сообщалось, что план Трампа по урегулированию кризиса на Украине может стать переосмыслением Минских соглашений. Задумка республиканца будет предусматривать механизмы принуждения с последствиями за нарушение договоренностей, отмечалось в материале Financial Times.

Ранее Трамп рассказал, как США «рискнут жизнями миллионов» в случае победы Харрис.

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