Предпосылок для окончания конфликта на Украине и его урегулирования к концу 2024 года пока нет. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«До конца 2024 года военные действия точно не будут завершены», — отметил он.

По словам Константинова, ничего не говорит о том, что конфликт идет к завершению: цели в рамках специальной военной операции еще не достигнуты, а боевые действия идут даже в Курской области.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что российско-украинский конфликт должен завершиться не временным прекращением огня, а путем устранения его причин. Россия открыта для политического решения ситуации.

По его словам, в данный момент мирное урегулирование не входит в планы противников Москвы.

Ответом Украины на инициативу российского президента Владимира Путина в июне этого года стало вторжение ВСУ в Курскую область, добавил глава МИД РФ.

Ранее эксперт рассказал, когда могут начаться переговоры между Россией и Украиной.