Российско-украинский конфликт должен завершиться не временным прекращением огня, а путем устранения его причин. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью турецкой газете Hürriyet.

Россия открыта для политического решения ситуации, подчеркнул Лавров.

«Однако нам нужно говорить не о временном прекращении огня, а о прекращении конфликта путем устранения его коренных причин», — сказал он, пояснив, что к ним относятся расширение НАТО на восток, создание угроз интересам безопасности РФ, а также нарушения прав россиян и русскоязычных жителей Украины.

По его словам, в данный момент мирное урегулирование не входит в планы противников Москвы.

Ответом Украины на инициативу российского президента Владимира Путина в июне этого года стало вторжение ВСУ в Курскую область, добавил глава МИД РФ.

Накануне Лавров заявил, что разрешение конфликта «вничью» не отвечает интересам обеих сторон.

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