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В Евросоюзе заявили о росте масштабов торговли людьми

Евродепутат Фиря заявила о росте масштабов торговли людьми в Евросоюзе

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Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

В настоящее время в странах Евросоюза растут масштабы торговли людьми. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на обращение члена Европарламента от Румынии Габриэлы Фири к Еврокомиссии.

«В последние годы несколько государств-членов сообщили об увеличении торговли людьми с целью трудовой эксплуатации до 21 процента (от всех жертв торговли людьми), включая увеличение числа мужчин, принуждаемых к сельскохозяйственным работам», — говорится в письме Фири.

Евродепутат отметила, что торговцы людьми для осуществления своих целей используют различные лазейки в законах, которые касаются разрешений на работу, виз, прав работников и условий труда. Подобная ситуация, по словам Фири, усугубилась из-за миграционного кризиса в Евросоюзе.

В марте агентство Associated Press сообщило, что в Румынии задержали британскую интернет-знаменитость Эндрю Тейта и его брата, которых обвиняли в работорговле. Разбирательство началось в Великобритании в 2012–2015 годах после того, как четыре женщины обвинили блогера в сексуальном и физическом насилии.

Ранее на Филиппинах арестовали пастора, который торговал людьми и принуждал женщин к сексу.

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