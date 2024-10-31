Российские политологи рассказали о недостатках избирательной системы США

Система выборов в США устарела и не соответствует современным демократическим практикам. Об этом на состоявшемся в пресс-центре мультимедийного информационного центра «Известия» круглом столе «Президентские выборы в США: основные противоречия избирательной системы Америки» заявил политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов. Политолога цитирует пресс-служба Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), выступившего организатором мероприятия.

Алексей Мартынов напомнил, что система выборщиков формировалась в конце 18 века, когда половина населения страны была в той или иной степени дискриминирована.

По его словам, эта архаичная практика существует до сих пор.

«Неудовлетворенность большинства американских избирателей объясняется жестким расколом в финансово-политических элитах. Эксперты по электоральным процедурам продолжают указывать на необходимость реформ, однако никаких предпосылок изменений не наблюдается», — отметил политолог.

Избирательная система США могла бы извлечь уроки из российской практики, подчеркнул эксперт. По ряду параметров, включая динамику и скорость развития, российская система считается одной из наиболее передовых. Она обеспечивает открытость и доступность, позволяя гражданам реализовывать свои избирательные права через различные форматы, такие как дистанционное электронное голосование и многодневное голосование.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин заявил, что американские выборы «сотканы из серьезнейших противоречий и уже долгое время сталкиваются с критикой».

Эксперт привел данные исследования The Economist/YouGov, согласно которому более половины американцев не удовлетворены демократией в стране. По данным другого опроса агентства, 34% респондентов по-прежнему считают, что Джо Байден победил на выборах 2020 года незаконно.

Руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов констатировал, что россияне в целом согласны с мнением рядовых американцев.

Он сообщил, что согласно проведенному ВЦИОМ опросу, 52% россиян заявили о том, что выборы в США проходят нечестно.

«Мы можем говорить о том, что американские выборы в глазах россиян — процедура весьма сомнительная», — пояснил социолог.

В телефонном опросе ВЦИОМ «Выборы президента США. Отношение россиян» приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность 2,5% (p<0,05). Опрос проводился 27 октября 2024 года.

5 ноября в США пройдут выборы президента, в которых примут участие республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.