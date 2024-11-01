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Британский журнал заявил о недовольстве Китая сближением России и КНДР

The Economist: Китай раздражен сближением России и Северной Кореи

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Китай раздражен очевидным уклоном Северной Кореи в сторону России. Об этом пишет британский журнал The Economist.

«Китайские чиновники могут опасаться, что господин Ким (Чен Ын, лидер КНДР. — «Газета.Ru») станет менее зависимым от их страны, которая долгое время была крупнейшим торговым партнером Северной Кореи», — пишет издание.

По мнению автора публикации, Ким Чен Ын «охлаждается по отношению к Китаю». Лидер КНДР, «воодушевленный поддержкой России», может стать «более провокационным» в своих отношениях с Южной Кореей, а Китай заинтересован в сохранении стабильности на Корейском полуострове.

«Конфликт там может оказать большое влияние на китайские города, расположенные недалеко от границы», — подчеркивает The Economist.

24 октября Госдума ратифицировала бессрочный договор, согласно которому Россия и Северная Корея помогут друг другу в случае нападения. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, в договоре нет никаких дополнительных приложений, документ призван обеспечить безопасность на Корейском полуострове. Документ был подписан 19 июня в Пхеньяне во время визита российского лидера в КНДР.

Ранее в США заявили, что Путин сделал КНДР неуязвимой.

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