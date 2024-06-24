В США заявили, что Путин сделал КНДР неуязвимой

Президент России Владимир Путин сделал Северную Корею неуязвимой, подписав с лидером КНДР Ким Чен Ыном соглашение о взаимной военной помощи. Об этом бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил в интервью YouTube-каналу Sabby Sabs.

По его словам, РФ вооружит эту страну для самозащиты соответствующим вооружением, а также будет сотрудничать с ней как стратегический партнер. Ни у кого больше не будет возможности атаковать Северную Корею, считает аналитик.

«Если кто-то захочет напасть на нее, ему нужно будет воевать с Россией», — продолжил он.

Как сказал эксперт, Путин предупреждал Соединенные Штаты о том, что в ответ на предоставление оружия противникам России РФ начнет снабжать вооружениями противников США. Он отметил, такой шаг является закономерным итогом действий Вашингтона.

Риттер также подчеркнул, что КНДР «получила все».

«Мы не можем ее тронуть в военном плане. Мы не можем задушить ее экономически. Мы только что добились того, что ей плевать на все, что мы теперь думаем», — заявил аналитик.

Он добавил, что Россия — единственная страна в мире, которая сейчас важна для Северной Кореи.

«У них прекрасные отношения с Россией. Им больше никто не нужен», — заключил эксперт.

Ранее в США заявили, что договором с КНДР Путин бросил вызов Западу.