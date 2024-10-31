Шварценеггер рассказал, за кого проголосует на выборах президента США

Экс-губернатор Калифорнии от Республиканской партии, актер и культурист Арнольд Шварценеггер поддержит на выборах президента США кандидата от демократов — Камалу Харрис. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«На этой неделе я голосую за Камалу Харрис и Тима Уолза (кандидата на пост вице-президента от демократов. — «Газета.Ru»)», — отметил Шварценеггер.

Бывший политик при этом признал, что в настоящее время ему не нравятся обе партии. По его словам, Республиканская партия «забыла красоту свободного рынка, увеличила дефицит и отвергла результаты выборов». Говоря о демократах, Шварценеггер сообщил, что они «не лучше справляются с дефицитом». Он выразил обеспокоенность, что внутренняя политика Демократической партии «вредит нашим городам ростом преступности».

Свой итоговый выбор в пользу Харрис Шварценеггер объяснил тем, что он всегда будет американцем, прежде чем станет республиканцем.

Кроме того, актер подчеркнул, что не признавать результаты выборов — это «не по-американски».

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Газета The New York Times писала, что за неделю до выборов президента США разница в поддержке между кандидатами значительно сократилась. Согласно данным общенациональных опросов, Харрис заручилась поддержкой 48% избирателей, в то время как Трамп получил 46%.

Ранее в США предрекли арест Байдена и Харрис в случае победы Трампа.