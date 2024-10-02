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Мэр Ивано-Франковска потребовал более жесткой украинизации населения

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив выступил за более жесткую украинизацию населения

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Prymasal/Wikipedia

Мэр города Ивано-Франковска на западе Украины Руслан Марцинкив выступил за более жесткую украинизацию населения. Об этом он заявил агентству Укринформ.

«Я был сторонником ласковой украинизации, но вижу, что она должна выйти на более серьезный уровень. Не скажу о жесткой украинизации, но требования должны быть ужесточены», — сказал он.

Еще в начале сентября Марцинкив говорил о необходимости запуска в городе языковых патрулей из-за обилия русскоговорящих жителей. По его словам, эта ситуация является проблемой не только его города, но и всей Украины в целом.

Недавно сообщалось, что депутат Верховной рады Наталья Пипа регистрирует законопроект, которым предлагается говорить в школах только на украинском языке. Соблюдать закон будет необходимо как учителям, так и ученикам. Более того, говорить на любом другом языке нельзя будет даже во время школьных перемен между уроками.

Ранее женщину выгнали из кафе в Одесской области за требование обслужить ее на украинском языке.

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