Женщину выгнали из кафе в Одесской области за требование обслужить ее на украинском языке

Девушку выгнали из заведения в Затоке Одесской области из-за того, что она потребовала обслужить ее на украинском языке. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Отмечается, что после этого она обратилась в полицию. Конфликт с персоналом попал на видео. Один из мужчин выкрикнул, что «из-за таких, как она, Украина всю жизнь будет воевать».

31 июля мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против переименований связанных с Россией улиц города. По его словам, городской совет принимает предусмотренные законом меры для отмены переименования и сохранения исторического и культурного наследия Одессы.

22 июля вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что призывы соблюдать языковые права русскоязычных граждан приведут к дестабилизации ситуации в стране.

Ранее на Украине утвердили госпрограмму национальной идентичности.