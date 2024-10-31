В Британии назвали способного повлиять на Россию президента США

Россия не начала бы специальную военную операцию (СВО) на Украине, если бы тогда США руководил Дональд Трамп. Об этом в интервью CBS News заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Он подчеркнул, что тесно сотрудничал с Белым домом во времена президентства Трампа и «видел некоторые вещи», которые положительно отразились на ситуации в мире и поспособствовали укреплению глобальной стабильности.

Джонсон выразил мнение, что экс-президент мог бы повлиять на Россию и предотвратить начало конфликта.

Бывший британский премьер оценил опасения по поводу сокращения помощи украинской стороне в случае победы Трампа. Джонсон напомнил, что американский политик занял жесткую позицию по отношению к России после инцидента в Солсбери в 2018 году.

15 октября стало известно, что Трамп не подтвердил имеющиеся перед выборами в Соединенных Штатах слухи о якобы его телефонных разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным после ухода с поста главы государства.

Ранее NYT узнала подробности первой встречи Трампа с президентом РФ.