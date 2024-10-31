В США обеспокоились, что три страны отправят войска в Россию

Соединенные Штаты должен беспокоить тот факт, что Иран, Сирия и Китай, являющиеся союзниками Москвы, могут отправить свои войска в Россию для последующего участия в спецоперации. Такое предупреждение сделал бывший сотрудник госдепа США Дэвид Тафури в эфире украинского «24 канала».

«Нас должно беспокоить то, что есть еще несколько стран, которые стоят на стороне России, в частности Иран, Сирия, Китай, и могут помочь удовлетворить потребности в людях, которых можно отправить на Украину», — заявил Тафури.

Он также отметил, что не уверен в наличии у администрации США плана на такое развитие событий.

28 октября официальный представитель ведомства Сабрина Сингх заявила, что Северная Корея отправила около десяти тысяч солдат в Россию для последующего участия в конфликте против Украины. По ее словам, часть военных из КНДР уже передислоцировались ближе к территории Украины.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что, согласно последней доступной информации, военные из КНДР уже задействованы в Курской области. Он призвал Москву и Пхеньян прекратить сотрудничество, поскольку оно якобы угрожает тихоокеанской и евроатлантической безопасности.

Ранее в Европарламенте испугались Путина «у ворот Польши, Балтики и Германии».