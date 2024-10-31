Республиканцы обвинили Байдена в неуважении из-за сравнения сторонников Трампа с мусором

Республиканская партия в конгрессе США намерена вынести резолюцию с осуждением американского президента Джо Байдена, который назвал сторонников кандидата на пост главы государства Дональда Трампа мусором. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на члена палаты представителей Джона Роуза.

«Сначала демократы назвали половину страны ничтожествами. Теперь они удваивают ставки, называя нас мусором. Неуважение демократов к взглядам и мнениям половины страны — это как раз то, что не так с руководством крайне левых либералов», — сказал член палаты представителей.

Роуз уточнил, что резолюцию планируют внести до конца недели.

Байден назвал сторонников Трампа мусором 30 октября во время видеоконференции в Zoom, организованной правозащитной группой Voto Latino. Таким образом он прокомментировал слова экс-главы Белого дома, сказавшего, что США стали свалкой для мира из-за миграционной политики демократической администрации.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать заявление президента Соединенных Штатов. Также она не стала проводить параллели с резким заявлением кандидата на президентских выборах 2016 года от Демократической партии Хиллари Клинтон, которая назвала сторонников Трампа сборищем убожеств.

Ранее в США рассказали, как Байден помог Трампу в преддверии выборов.