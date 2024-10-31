Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Республиканцы обвинили Байдена в неуважении из-за сравнения сторонников Трампа с мусором

Fox News: в конгрессе осудили Байдена, назвавшего сторонников Трампа мусором

close
Jonathan Ernst/Reuters

Республиканская партия в конгрессе США намерена вынести резолюцию с осуждением американского президента Джо Байдена, который назвал сторонников кандидата на пост главы государства Дональда Трампа мусором. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на члена палаты представителей Джона Роуза.

«Сначала демократы назвали половину страны ничтожествами. Теперь они удваивают ставки, называя нас мусором. Неуважение демократов к взглядам и мнениям половины страны — это как раз то, что не так с руководством крайне левых либералов», — сказал член палаты представителей.

Роуз уточнил, что резолюцию планируют внести до конца недели.

Байден назвал сторонников Трампа мусором 30 октября во время видеоконференции в Zoom, организованной правозащитной группой Voto Latino. Таким образом он прокомментировал слова экс-главы Белого дома, сказавшего, что США стали свалкой для мира из-за миграционной политики демократической администрации.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать заявление президента Соединенных Штатов. Также она не стала проводить параллели с резким заявлением кандидата на президентских выборах 2016 года от Демократической партии Хиллари Клинтон, которая назвала сторонников Трампа сборищем убожеств.

Ранее в США рассказали, как Байден помог Трампу в преддверии выборов.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами