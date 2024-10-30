В Белом доме не стали комментировать хамство Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать заявление президента Соединенных Штатов Джо Байдена насчет «мусора» — так он назвал сторонников кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пул Белого дома.

Также она отказалась проводить параллели с резким заявлением кандидата на президентских выборах 2016 года от Демократической партии Хиллари Клинтон, которая назвала сторонников Трампа «сборищем убожеств».

«Я не собираюсь возвращаться и спорить о событиях 2016 года. Я просто не буду делать этого отсюда», — заявила Жан-Пьер, добавив, что не будет спекулировать над тем, повредят ли заявления Байдена предвыборной кампании Камалы Харрис.

До этого телеканал CNN высказал мнение, что Джо Байден мог существенно помочь Трампу, назвав сторонников миллиардера «мусором».

Ранее Трамп назвал Байдена «тупым дураком».