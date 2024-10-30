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В США рассказали, как Байден помог Трампу в преддверии выборов

CNN: Байден помог Трампу перед выборами, назвав его сторонников мусором

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Craig Hudson/Reuters

Действующий президент США Джо Байден мог существенно помощь кандидату на пост главы государства от республиканцев Дональду Трампу, назвав сторонников миллиардера «мусором». Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Байден, возможно, оказал Трампу большую помощь своей оплошностью (назвав сторонников Трампа «мусором». — Прим. ред.)», — говорится в сообщении телеканала.

Как сообщает CNN, Белый дом попытался «очистить высказывания» президента: его пресс-секретарь Эндрю Бейтс заявил, что Байден имел в виду «ненавистническую риторику» на митинге в Нью-Йорке, а не сторонников бывшего президента.

Еще одним признаком того, что Белый дом осознает потенциальные политические последствия этого эпизода, стало то, что сам Байден обратился к социальным сетям, чтобы прокомментировать ситуацию, добавляет телеканал.

До этого Байден заявил, что под «мусором» имел в виду разжигающие ненависть слова сторонника кандидата в президенты США Дональда Трампа о Пуэрто-Рико.

Ранее Трамп назвал Байдена «тупым дураком».

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