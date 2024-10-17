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Залужный допустил мобилизацию женщин на Украине для «спасения Европы»

Залужный: украинские власти могут мобилизовать женщин для спасения Европы

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Global Look Press

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ), а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный предположил, что украинские власти могут начать мобилизовывать женщин в будущем, чтобы «спасти Европу от войны». Об этом экс-главком заявил на мероприятии британского аналитического центра Chatham House (признан в РФ нежелательной организацией).

«Если будет необходимо призвать женщин, чтобы спасти Европу от войны, то, пожалуй, мы это сделаем», — заявил Залужный.

Кроме того, Залужный в ходе мероприятия заявил, что Запад виновен в провалах Украины, поскольку не обеспечил ВСУ необходимым количеством оружия.

В марте сообщалось, что женщины могут пополнить мобилизационный резерв Украины. По данным опроса, из 5,6 миллиона женщин до 60 лет 46% воспитывают детей. Авторы исследования выразили уверенность, что объявление мобилизации для женщин без детей поможет пополнить резерв на 3 миллиона ч
еловек.

Также сообщалось, что привлечение женщин к военной службе обосновывают принципами демократии, когда женщины имеют равные права с мужчинами и принимают участие во всех видах деятельности, которые до этого считались «сугубо мужскими».

Ранее на Украине попытались мобилизовать мужчину с шизофренией.

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