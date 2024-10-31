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Стало известно о разработке Зеленским нового «плана победы»

Советник Зеленского: первым пунктом нового «плана победы» стала борьба с фейками

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Борьба с дезинформацией стала первым пунктом нового «плана победы», разработанного президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил советник главы государства по коммуникациям Дмитрий Литвин, сообщило издание «Страна.ua».

По словам чиновника, многие жители Украины перестали понимать, что происходит в государстве. В аналогичной ситуации оказались и западные партнеры Киева.

Именно по этой причине Зеленский посчитал необходимым включить борьбу с дезинформацией во вторую версию «плана победы», пояснил Литвин. Как он сказал, за выполнение соответствующих задач будут отвечать Государственное управление разведки министерства обороны Украины и Служба безопасности Украины.

Также советник президента добавил, что новый «план победы» будет обнародован в ближайшие несколько недель.

16 октября украинский лидер выступил на заседании Верховной рады, где представил свой первый «план победы». Документ состоит из пяти пунктов, включая требования снять с Киева ограничения на удары по российской территории с помощью западного оружия и пригласить страну в НАТО до окончания боевых действий.

Комментируя «план победы», министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал его несерьезным. По словам дипломата, документ читается как не очень увлекательный комикс.

Ранее журналисты узнали, в чем заключается секретная часть «плана победы» Зеленского.

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