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Лавров сравнил «план победы» Зеленского с не очень увлекательным комиксом

Лавров: «план победы» Зеленского несерьезен и читается как неувлекательный комикс

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Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «план победы» президента Украины Владимира Зеленского несерьезен и читается как не очень увлекательный комикс. Об этом сообщает ТАСС.

«Был «план мира», после этого — «план победы». <...> Сейчас, как мне сказали, он какую-то новую инициативу придумал вдогонку этому «плану победы», который был отвергнут Западом по большому счету. <...> Но это все несерьезно. Мы все это читаем уже как такой не очень увлекательный комикс», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

16 октября Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. Состоит он из пяти пунктов, в числе которых – снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. Зеленский заявил, что второй, третий и четвертый пункты озвученной им программы имеют секретные положения, которые не были озвучены публично, но были представлены партнерам Украины для ознакомления.

19 октября политолог Владимир Жарихин заявил, что президент Украины откровенно шантажирует Запад своим «планом победы», угрожая США и ЕС отказом Киева от продолжения боевых действий. По его словам, не исключено, что западным странам не понравится такое отношение украинского лидера.

Ранее Зеленский отказался звать Россию на саммит мира до реализации его «плана победы».

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