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Захарова с сарказмом отреагировала на возобновление высылки украинцев из Швейцарии

Захарова о высылке из Швейцарии украинцев: поигрались в Украину, сломали и бросили

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала возобновившуюся практику по высылке на родину граждан Украины из Швейцарии. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Поигрались в Украину, сломали и бросили», — отметила дипломат.

Она с сарказмом призвала европейцев «нести новую молодую демократию на растерзание золотого миллиарда».

В четверг, 31 октября, стало известно, что Берн впервые с начала спецоперации возобновил практику по депортации на родину украинцев, которые совершили преступление на территории Швейцарии. Об этом сообщила газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) со ссылкой на швейцарский Госсекретариат по миграции.

В августе газета Tages-Anzeiger писала, что Швейцария стала чаще отказывать гражданам Украины в предоставлении убежища.

Ранее в Латвии уменьшилась поддержка беженцев с Украины.

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