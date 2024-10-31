Захарова с сарказмом отреагировала на возобновление высылки украинцев из Швейцарии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала возобновившуюся практику по высылке на родину граждан Украины из Швейцарии. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Поигрались в Украину, сломали и бросили», — отметила дипломат.

Она с сарказмом призвала европейцев «нести новую молодую демократию на растерзание золотого миллиарда».

В четверг, 31 октября, стало известно, что Берн впервые с начала спецоперации возобновил практику по депортации на родину украинцев, которые совершили преступление на территории Швейцарии. Об этом сообщила газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) со ссылкой на швейцарский Госсекретариат по миграции.

В августе газета Tages-Anzeiger писала, что Швейцария стала чаще отказывать гражданам Украины в предоставлении убежища.

Ранее в Латвии уменьшилась поддержка беженцев с Украины.