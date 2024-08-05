Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Латвии уменьшилась поддержка беженцев с Украины

Delfi: менее половины граждан Латвии поддерживают въезд беженцев с Украины

close
100%
Michael Kuenne/Global Look Press

Среди граждан Латвии снизилась поддержка приема беженцев с Украины на территории республики. Об этом пишет портал Delfi со ссылкой на опрос общественного мнения Rait Custom Research Baltic.

Согласно данным исследования, 48% латышей в возрасте от 18 до 75 лет поддерживают прием украинских беженцев. Отмечается, что еще в марте такое развитие событий поддерживали 60,1% жителей.

До этого результаты опроса украинской социологической группы «Рейтинг» показали, что почти две трети беженцев, уехавших с Украины после начала специальной военной операции, не планируют возвращаться в страну в ближайшем или обозримом будущем.

В конце мая Национальный банк Украины официально признал дефицит рабочей силы в стране из-за мобилизации и миграции. Регулятор отметил, что самая сложная ситуация складывается в сфере логистики и розничной торговли. Кроме того, предприниматели все чаще стали жаловаться на нехватку представителей рабочих специальностей. В других сферах также сохраняется значительный дефицит кадров.

Ранее Словакия начала борьбу с нелегальной миграцией с Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами