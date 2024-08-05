В Латвии уменьшилась поддержка беженцев с Украины

Среди граждан Латвии снизилась поддержка приема беженцев с Украины на территории республики. Об этом пишет портал Delfi со ссылкой на опрос общественного мнения Rait Custom Research Baltic.

Согласно данным исследования, 48% латышей в возрасте от 18 до 75 лет поддерживают прием украинских беженцев. Отмечается, что еще в марте такое развитие событий поддерживали 60,1% жителей.

До этого результаты опроса украинской социологической группы «Рейтинг» показали, что почти две трети беженцев, уехавших с Украины после начала специальной военной операции, не планируют возвращаться в страну в ближайшем или обозримом будущем.

В конце мая Национальный банк Украины официально признал дефицит рабочей силы в стране из-за мобилизации и миграции. Регулятор отметил, что самая сложная ситуация складывается в сфере логистики и розничной торговли. Кроме того, предприниматели все чаще стали жаловаться на нехватку представителей рабочих специальностей. В других сферах также сохраняется значительный дефицит кадров.

Ранее Словакия начала борьбу с нелегальной миграцией с Украины.