Швейцария стала чаще отказывать украинцам в убежище

Швейцария стала чаще отказывать гражданам Украины в предоставлении убежища. Об этом сообщает газета Tages-Anzeiger.

По данным госсекретариата Швейцарии по миграции, «в настоящее время отклоняется все больше запросов о предоставлении убежища».

Например, в мае (более поздних данных не приводится) отказ получили 170 человек, что больше, чем когда-либо. Всего же с начала конфликта правительство Швейцарии отказало в предоставлении убежища в 2500 случаях. В большинстве случаев это объясняется тем, что просители не имеют на это права либо же у них есть альтернативные варианты защиты в других государствах — Бельгии, Великобритании, Румынии, Литве, Польше и т.д.

В публикации отмечается, что каждое прошение рассматривается индивидуально. Были случаи, когда украинцы «предоставляли ложные сведения или скрывали существенные факты», в связи с чем получали отказ.

В получении убежища может быть отказано и постфактум за нарушения законодательства — например, из-за «запрещенных поездок на родину». В госсекретариате по миграции «с удивлением отмечают, что, по слухам, автобусы дальнего следования в Украину постоянно забиты». Из чего делается вывод, что нарушители «не нуждаются в защите Швейцарии».

В настоящее время в Швейцарии проживает около 66 тысяч украинских беженцев. Примерно в 26 тысячах случаев защитный статус был прекращен.

5 августа стало известно, что польскому бизнесу не хватает мигрантов с Украины: уже в настоящее время в республике не заполнены 112 тысяч рабочих мест, и это не предел. При этом в Польше работают 1,16 миллиона иностранцев — в 11 раз больше, чем было 10 лет назад.

Ранее сообщалось, что в Латвии уменьшилась поддержка беженцев с Украины.