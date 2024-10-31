В Чечне заявили, что Кадыров получил в подарок трактор от главы Lamborghini

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил в подарок фирменный трактор от генерального директора Lamborgini Стефана Винкельманна.

Об этом сообщает государственная телерадиокомпания «Вайнах» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что его передал Кадырову вице-премьер правительства Чечни министр сельского хозяйства Чеченской Республики Висхан Мацуев. Подчеркивается, что трактор Lamborgini будет использован для развития сельского хозяйства в республике,

«На войну не отправлю. В сельском хозяйстве нужна техника», — отметил на видео Кадыров.

17 сентября Кадыров заявил о подарке от американского миллиардера Илона Маска в виде пикапа Cybertruck и добавил, что на электрокар в Чечне установили крупнокалиберный пулемет. 19 сентября глава Чечни писал в своем Telegram-канале, что Илон Маск отключил электропикап Cybertruck, отправленный в зону специальной военной операции (СВО). По его словам, «Маск удаленно отключил кибертрак», и поэтому «поступил не по-мужски».

Ранее Кадыров отправил два Cybertruck в зону СВО, которых не коснулось отключение.