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В Чечне заявили, что Кадыров получил в подарок трактор от главы Lamborghini

ГТРК «Вайнах»: главе Чечни Кадырову подарили трактор от главы Lamborghini

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Телеграм-канал «ГТРК Вайнах»

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил в подарок фирменный трактор от генерального директора Lamborgini Стефана Винкельманна.
Об этом сообщает государственная телерадиокомпания «Вайнах» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что его передал Кадырову вице-премьер правительства Чечни министр сельского хозяйства Чеченской Республики Висхан Мацуев. Подчеркивается, что трактор Lamborgini будет использован для развития сельского хозяйства в республике,

«На войну не отправлю. В сельском хозяйстве нужна техника», — отметил на видео Кадыров.

17 сентября Кадыров заявил о подарке от американского миллиардера Илона Маска в виде пикапа Cybertruck и добавил, что на электрокар в Чечне установили крупнокалиберный пулемет. 19 сентября глава Чечни писал в своем Telegram-канале, что Илон Маск отключил электропикап Cybertruck, отправленный в зону специальной военной операции (СВО). По его словам, «Маск удаленно отключил кибертрак», и поэтому «поступил не по-мужски».

Ранее Кадыров отправил два Cybertruck в зону СВО, которых не коснулось отключение.

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