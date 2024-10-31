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В МИД РФ заявили о политизированности судов в странах НАТО

Захарова заявила, что суды в странах НАТО стали политизированными

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Суды в странах — членах НАТО превратились в политизированные структуры, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова. Пост с соответствующим содержанием появился в ее Telegram-канале.

Таким образом дипломат прокомментировала слова президента Финляндии Александра Стубба об аресте недвижимости, принадлежащей РФ, на территории республики. Глава государства отметил, что этот процесс представляет собой исполнение решения суда и никак не относится к политической ситуации в мире.

«Просто суды в натовских странах стали политическими», — отметила Захарова.

29 октября агентство РИА Новости сообщило, что финский суд наложил арест на российские государственные активы, общая стоимость которых составляет €4 млрд. Речь идет о здании Российского центра науки и культуры, расположенном в Хельсинки, и еще как минимум пяти объектах недвижимости.

По информации журналистов, соответствующее решение было принято после рассмотрения иска от украинской энергетической компании «Нафтогаз». При этом РФ не получила от Финляндии никаких официальных уведомлений о ситуации.

Ранее посольство РФ в Финляндии направило властям республики ноту протеста из-за ареста недвижимости.

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