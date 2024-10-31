Лавров анонсировал скорое подписание договора о партнерстве с Ираном

В ближайшее время будет подписан обновленный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Там (в договоре. — «Газета.Ru») будет подтверждено стремление сторон к более тесной кооперации в области обороны и взаимодействию в интересах мира и безопасности на региональном и глобальном уровне», — отметил он.

Лавров также назвал готовящийся договор «серьезным фактором в укреплении российско-иранских отношений».

Посол Ирана ранее сообщал, что данный документ будет готов к подписанию уже в рамках саммита БРИКС в Казани, однако президенты стран договорились о том, что соглашение будет подписано после саммите в ходе отдельного визита иранского лидера в РФ.

До этого иранское информационное агентство IRNA писало, что новый договор России и Ирана станет историческим поворотным моментом в отношениях двух стран.

Ранее Россия призвала прекратить провоцировать Иран.