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Лавров анонсировал скорое подписание договора о партнерстве с Ираном

Лавров: договор о партнерстве России и Ирана будет подписан в ближайшее время

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В ближайшее время будет подписан обновленный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Там (в договоре. — «Газета.Ru») будет подтверждено стремление сторон к более тесной кооперации в области обороны и взаимодействию в интересах мира и безопасности на региональном и глобальном уровне», — отметил он.

Лавров также назвал готовящийся договор «серьезным фактором в укреплении российско-иранских отношений».

Посол Ирана ранее сообщал, что данный документ будет готов к подписанию уже в рамках саммита БРИКС в Казани, однако президенты стран договорились о том, что соглашение будет подписано после саммите в ходе отдельного визита иранского лидера в РФ.

До этого иранское информационное агентство IRNA писало, что новый договор России и Ирана станет историческим поворотным моментом в отношениях двух стран.

Ранее Россия призвала прекратить провоцировать Иран.

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