Посол Ирана раскрыл, когда Москва и Тегеран подпишут всеобъемлющий договор

Соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном будет подписано после саммита БРИКС в Казани, который пройдет 22–24 октября, для подписания договора будет организован отдельный визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию. Об этом в беседе с телеканалом Al Mayadeen заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

«Соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве будет подписано после саммита БРИКС в ходе поездки Пезешкиана в Москву», — сообщил дипломат.

Как отметил посол Ирана, соответствующий документ будет готов к подписанию уже в рамках саммита БРИКС в Казани, однако Путин и Пезешкиан ранее договорились о том, что соглашение будет подписано после саммите в ходе отдельного визита иранского лидера в РФ.

До этого иранское информационное агентство IRNA писало, что новый договор России и Ирана станет историческим поворотным моментом в отношениях двух стран.

Комментируя переговоры президента России Владимира Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана в Ашхабаде в октябре, агентство отмечало высокую важность встречи двух лидеров, а также то, что будущее соглашение между Россией и Ираном позволит двум странам открыть «новые горизонты в различных областях, включая энергетику, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, науку и технику, оборонное сотрудничество».

Ранее Путин заявил, что Россия ждет визита президента Ирана.