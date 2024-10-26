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Россия призвала прекратить провоцировать Иран

МИД России после атаки Израиля на Иран призвал стороны к сдержанности

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Россия призывает Израиль и Иран к сдержанности. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ночные израильские удары по территории Ирана.

Дипломат отметила, что Россия глубоко обеспокоена «взрывоопасной эскалацией» между странами, которая создает реальные угрозы безопасности в регионе.

Первопричины их конфликта, заявила Захарова, кроются в неурегулированности палестино-израильского конфликта на основе решений Совета Безопасности и Генеральной ассамблеи ООН.

«Считаем крайне востребованной скорейшую нормализацию военно-политической обстановки на Ближнем Востоке <...> Настойчиво призываем все вовлеченные стороны к сдержанности, прекращению насилия и недопущению развития событий по катастрофическому сценарию», — сказала представитель МИД, подчеркнув, что Москва готова работать со всеми сторонами конфликта для снижения уровня конфронтации.

Она также добавила, что нужно перестать провоцировать Иран на ответные действия.

26 октября МИД Ирана призвал мировое сообщество принять меры, чтобы не допустить разжигания войны на Ближнем Востоке.

Ранее Иран пообещал ответить на атаку Израиля.

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Конфликт Ирана и Израиля
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