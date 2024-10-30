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ЕС недооценил возможности России при планировании помощи Украине

В ЕС признали просчет возможностей России при планировании поддержки Украины

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Global Look Press

В докладе экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, посвященном укреплению гражданской и военной готовности Европы к глобальным вызовам, отмечается, что ЕС недооценил экономические и военные возможности России при планировании помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если бы заранее была осознана способность России активировать свою военную экономику и ограничить или, по крайней мере, отложить экономические трудности, это могло бы усилить необходимость наших усилий по перевооружению Украины», — сказано в докладе, подготовленном для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Ниинисте считает, что Евросоюз должен интегрировать разведывательную информацию и прогнозы в процесс политического планирования, чтобы более точно оценивать возникающие угрозы.

До этого Ниинисте заявил, что страны Евросоюза должны быть готовыми к снижению поддержки Украины со стороны США и предусмотреть финансирование для этого.

Ранее премьер Словакии заявил, что до реального членства Украины в ЕС очень далеко.

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