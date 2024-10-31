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В Венгрии рассказали о попытках ограничить суверенитет страны извне

Сийярто: Венгрия сталкивается с попытками ограничить ее суверенитет

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Global Look Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал на конференции по Евразийской безопасности в Минске, что Будапешт сталкивается с попытками ограничить его суверенитет извне. Его слова приводит РИА Новости.

«Есть некоторые силы за пределами нашей страны и есть акторы внутри нашего государства, которые хотят, чтобы мы отказались хотя бы от части нашего суверенитета», — сказал он.

Он отметил, что этого не случится никогда.

«Если вы не готовы на сто процентов соответствовать мейнстримным требованиям, вы тут же подвергаетесь нападкам», — отметил он.

Недавно Сийярто заявил, что политические лидеры Запада выбрали неверную стратегию в отношении Украины, но у них не хватает смелости публично это признать. Сийярто подчеркнул, что стратегия, подразумевающая поставки Киеву большого количества оружия и основанная на санкциях против России, себя не оправдала. Санкции не работают, а поставленное оружие не изменило ситуацию на поле боя. Украина лишь теряет собственные территории. Глава МИД Венгрии подчеркнул, что необходимо принять новую стратегию, разрешающую украинский конфликт мирным путем.

Ранее стало известно о визите главы МИД Венгрии в Белоруссию.

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