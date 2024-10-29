Стало известно о визите главы МИД Венгрии в Белоруссию на этой неделе

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто примет участие в конференции по евразийской безопасности, которая состоится 1 ноября в Белоруссии. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, на мероприятии ожидается присутствие министров иностранных дел РФ и Сирии Сергея Лаврова и Бассама Саббага.

В статье отмечается, что если визиты Сийярто в Москву и Минск стали привычными, то возможная связь Будапешта с Дамаском может говорить об укреплении отношений Венгрии и Сирии, которую поддерживает Россия.

Венгрия пытается проводить самостоятельную политику в отношении России, хотя и является частью Евросоюза и блока НАТО. В частности, Будапешт выступает за сохранение диалога с Москвой, в том числе для урегулирования конфликта на Украине. Вместе с риторикой происходят и визиты, например, премьер Венгрии Виктор Орбан летом посещал Москву, а Сийярто ездил в Санкт-Петербург.

28 октября Сийярто заявил, что правительство Венгрии нацелено на выстраивание стратегического сотрудничества с Грузией. Он отметил, что стороны подписали соглашение о защите инвестиций, которое позволит наладить сотрудничество двух стран в экономической сфере.

Ранее Сийярто заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к мировой войне.